В НБА назвали полные составы команд на Матч всех звезд-2022

Капитаны команд "Запада" и "Востока" Леброн Джеймс и Кевин Дюрант набрали составы своих команд, сообщает РБК-Украина.

В стартовую пятерку команды Леброна попали: Яннис Адетокумбо ("Милуоки"), Стефен Карри ("Голден Стейт"), Никола Йокич ("Денвер") и Демар Дерозан ("Чикаго").

В резерве оказались: Лука Дончич ("Даллас"), Дариус Гарленд ("Кливленд"), Крис Пол ("Финикс"), Джимми Батлер ("Майами"), Донован Митчелл ("Юта"), Фред Ванвлит ("Торонто") и Джеймс Харден ("Филадельфия").

Стартовую пятерку команды Кевина Дюрента составили: Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джа Морент ("Мемфис"), Трей Янг ("Атланта"), Джейсон Тейтум ("Бостон") и Эндрю Виггинс ("Голден Стейт").

Сам Кевин Дюрант не примет участие в Матче всех звезд из-за травмы.

В резерве оказались: Дэвин Букер ("Финикс"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота"), Зак Лавин ("Чикаго"), Деджонте Мюррей ("Сан-Антонио"), Крис Миддлтон ("Милуоки"), Ламело Болл ("Шарлотт") и Руди Гобер ("Юта").

Матч всех звезд НБА-2022 состоится в Кливленде 20 февраля.