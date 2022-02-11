На Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия началось очередное мощное извержение вулкана Этна. ﻿Облако пепла над вулканом вечером достигло высоты 10 километров, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

По сообщению Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), извержение произошло в юго-восточной части кратера, вызвав дождь из пепла.

Вечером, 10 февраля, фонтаны лавы начали извергаться из кратера и достигли высоты до 600 метров. Облако пепла над вулканом вечером достигло высоты 10 километров.

Утром, 11 февраля, вулканические толчки усилились до средних значений, лавовый поток все еще активен. Из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

Отменяют ли рейсы в связи с извержением вулкана

В издании Euroweeklynews.com сообщается, что аэропорт в Катании продолжает работать в обычном режиме, ведь выбросы пепла не повлияли на его работу.