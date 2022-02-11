На Олимпиаде-2022 установили третий мировой рекорд

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине обновили мировой рекорд в конькобежном спорте. Швед Ниль ван дер Пул на фоне "коррупционного" скандала уверенно победил на дистанции 10 км, превзойдя свое же достижение годичной давности на две секунды, сообщает Обозреватель.

Стайерскую дистанцию 25-летний скандинав преодолел за 12 минут 30,74 секунды. Его преимущество над другими призерами – нидерландцем Патриком Рустом и итальянцем Давиде Джиотто – оказалось просто ошеломляющим. Один из них отстал на 13,85 сек., второй – на 15,24 сек.

Ранее в Пекине швед выиграл финал и на дистанции 5000 метров. Золотые награды Нильса стали первыми для его страны в этом виде спорта за последние с 1988 года.

Ван дер Пул на финише.

Смотрите, как ван дер Пул оказался лучшим среди 12 претендентов на восхождение на пьедестал.

Ранее на Олимпиаде-2022 улучшили мировые рекорды в фигурном катании: американец Натан Чен – среди мужчин, китайцы Суй Веньцзин и Хань Цун – в соревновании спортивных пар.