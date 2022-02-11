Hyundai провела обновление электромобиля Ioniq 5

Южнокорейская компания Hyundai провела легкое обновление электромобиля Ioniq 5. Благодаря обновлению покупателям станут доступны новые опции, а также новая батарея увеличенной емкости, сообщает Обозреватель.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 дебютировал год назад, но в компании уже активно работают над ее улучшением. В частности, для модели стали доступны камеры заднего вида вместо традиционных зеркал. Данная опция предлагалась только на "домашнем" рынке, а теперь ее смогут заказать покупатели и в других странах. Еще одна новая опция – цифровой экран вместо обычного салонного зеркала. Изображение передается с отдельной камеры, расположенной под задним спойлером.

Модернизация коснулась системы жидкостного охлаждения батареи. Она автоматически адаптирует температуру АКБ перед заездом на подзарядку, чтобы обеспечить оптимальные условия при различных температурах окружающего воздуха. Эта функция активируется автоматически, когда точка зарядки вводится в навигатор автомобиля. Также в списке опций появились адаптивные задние амортизаторы SFD, которые призваны повысить комфорт и улучшить управляемость автомобиля.

Главная инновация – появление новой тяговой батареи, емкость которой увеличили с 72,6 до 77,4 кВтч. Источник: Hyundai

Но самая главная инновация – появление новой тяговой батареи, емкость которой увеличили с 72,6 до 77,4 кВтч. Это позволит увеличить запас хода с нынешних 485 до 515 км. Для версии начального уровня по-прежнему будет доступна батарея на 58 кВтч.

Обновления для Hyundai Ioniq 5 станут доступны в конце весны. Цены и комплектации обнародуют ближе к началу продаж.