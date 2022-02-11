В Украину идет похолодание: прогноз погоды на выходные

На предстоящих выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода 12 февраля

Завтра утром Украину накроет нестабильный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Днем мокрый снег пройдет только в восточных областях. При этом осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве областях установится в пределах +2... +5 градусов. На востоке, а также в Сумской и Полтавской областях столбики термометров покажут от -2 до +2 градусов. В южных регионах днем +6... +10. Ночью во всех областях значительно похолодает. Температура опустится до 2-9 градусов мороза.

Погода 13 февраля

В воскресенье в Украине будет солнечная погода, дождей не предвидится. Однако температура воздуха в большинстве регионов останется на том же уровне - до +5 градусов. На юге теплее: +6... +9 градусов

По словам синоптика, ветер 13 февраля утихнет, а украинцы смогут насладиться солнцем.

Диденко добавила, что в Киеве на выходных будет прохладно, прогнозируется мокрый снег. Однако уже 14 февраля в столице ожидается тепло и солнце.