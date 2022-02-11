"Ядерный ренессанс": Макрон планирует построить 14 атомных реакторов

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция построит шесть ядерных реакторов нового поколения и рассмотрит возможность строительства еще восьми. Первый реактор из новой серии должен начать работу к 2035 году. При этом ни один из действующих реакторов не будет остановлен, если только этого не потребуют вопросы безопасности, сообщает 3Dnews.

В конце прошлого года Макрон уже заявлял о планах наращивания ядерного генерирующего потенциала страны. Весной Францию ждут выборы нового президента, и на фоне энергетического кризиса в европейском регионе говорить о сокращении числа АЭС было бы недальновидно. Во Франции атомные электростанции вырабатывают основной объём электроэнергии: по итогам 2020 года — это порядка 70 %. В дальнейшем потребность в электроэнергии будет только расти. Кроме того, если Германия продолжит отказываться от строительства АЭС, она на десятилетия станет надёжным потребителем "французского" электричества.

Строительство новых реакторов будет осуществлять французская компания EDF. На эти цели она получит "десятки миллиардов евро". Для координации работ будет создан специальный межведомственного органа, который будет следить за выполнением плана. Отдельно Макрон подчеркнул, что инвестиции в возобновляемую энергетику не только не сократятся, но также будут расти, а атомные проекты станут ей в этом подспорьем.

Отметим, последние проекты EDF во Франции и в Великобритании сопровождались и сопровождаются авариями и переносом сроком работ. Строительство новых реакторов затягивается на многие годы. Ректоры EPR нового поколения оказались проблемными с точки зрения ввода в эксплуатацию. Налицо утрата компетенции. Приток свежих инвестиций в эту отрасль и временное включение атомной энергетики в список "зелёной" способны вернуть французским атомщикам былую славу.