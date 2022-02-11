РФ хочет сменить статус с агрессора на посредника с ОРДЛО – Кулеба

Призыв президента США Джо Байдена к американцам уже сейчас покинуть Украину не свидетельствуют о радикальном изменении ситуации. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, ссылаясь на его брифинг, пишет "Украина 24"﻿.

Кроме того, он отметил, что блокирование Черного моря будет предметом переговоров с НАТО и Румынией.

"Россия начала очередную волну обвинений, что Украина готовит наступление. Конечно, это не так. Сейчас есть четкое понимание наших партнеров о том, что ответственность за эту ситуацию несет РФ", – сказал глава МИД.

Также, по его словам, если удовлетворить требования России о прямом диалоге с террористами, статус РФ изменится с агрессора на посредника. И поэтому Украина на это не пойдет.

О предстоящем визите канцлера Германии Олафа Шольца в Украину Кулеба сказал следующее:

"Мы положительно отмечаем тот факт, что Шольц сначала посетит Киев. Нет завышенных ожиданий, но это будет первый длительный разговор между лидерами Украины и Германии".

Министр также отметил, что Украина заинтересована в предоставлении доступа к ОРДЛО, чтобы СММ получила возможность возобновить наблюдение за ситуацией.

Кроме того, он возмутился тем фактом, что мир недостаточно отреагировал на паспортизацию Россией ОРДЛО.