Личный кабинет водителя получил новый дизайн

Личный кабинет водителя, доступный на сайте Главного сервисного центра МВД, получил новый дизайн. Функции остались те же самые, сообщает 24 Канал.

Новый кабинет водителя﻿ заработал сегодня. Его лаконичный дизайн соответствует визуальному стилю сервисных центров МВД. Он стал адаптированным для мобильных устройств. В пресс-службе уверяют, что е-кабинет максимально защищен и устойчив к внешним киберугрозам.

Доступные сервисы оставшись таким как и были:

"Карточка водителя" – отображает национальное и международное водительское удостоверение

"Автопарк" – отображает сведения о зарегистрированных за физическими лицами транспортных средствах, отметки о страховом полисе и надлежащем пользователе, историю регистраций авто.

"Штрафы" – отражает информацию о штрафах за нарушение ПДД, где владельцы авто будут иметь возможность их оплачивать.

"Электронная очередь" – здесь можно осуществить запись в электронную очередь наиболее удобного территориального сервисного центра МВД

В течение нескольких недель электронный кабинет водителя будет наполняться сервисами. И уже во втором квартале его работа будет возобновлена в полном объеме.