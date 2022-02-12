Завод "Антонов" приобрел спецтехнику для обслуживания аэродромов

Государственное предприятие "Антонов" приобрело две универсальные машины, главная задача которых – уборка взлетных полос от снега, льда и других осадков. Грузовики МАЗ-6312 оснащены оборудованием украинского производства, сообщает РБК-Украина.

ГП "Антонов" купил две машины модели МДКЗ-16 от компании "Стройдормаш". В основе машин лежит трехосное шасси МАЗ-6312 колесной формулы 6х4. На грузовом автомобиле установлен 9,0-кубовый бункер с пескоразбрасывателем, обеспечивающий ширину рабочей зоны от 3 до 12 м. Плотность посыпки при этом может варьироваться от 0,01 до 0,4 кг на кв. м. А с помощью отвала можно убирать снег, прокладывая коридор в 2,7-3,0 м.

Интересно, что в летнее время бункер снимается и на его место устанавливается ​​цистерна для воды емкостью 12 тысяч литров. В таком исполнении ширина рабочей зоны поливки достигает 20 м, а подметка с помощью центральной щетки – 2,5 м. Сообщается, что машина будет обслуживать преимущественно взлетную и рулежные полосы. Но ее также можно будет увидеть при уборке внутренних проездов на территории завода.