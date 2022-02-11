Песков подтвердил, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перед переговорами с Владимиром Путиным отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус медикам РФ, сообщает ТАСС.
"Да, действительно", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков не стал уточнять, предоставляет ли Москва прибывающим с визитом иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента Путина.
"Здесь я не хотел бы вдаваться в дальнейшие детали. Давайте что-то оставим в непубличной стороне", - отреагировал он.
Пресс-секретарь оставил без ответа и вопрос о том, устроило бы Кремль, если бы Макрон сдал тест не российским, а французским врачам.
"Я не хотел бы дальше вдаваться в подробности, не могу дальше углубляться", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей".