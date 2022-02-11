Песков подтвердил, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перед переговорами с Владимиром Путиным отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус медикам РФ, сообщает ТАСС.

"Да, действительно" , - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал уточнять, предоставляет ли Москва прибывающим с визитом иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента Путина.

"Здесь я не хотел бы вдаваться в дальнейшие детали. Давайте что-то оставим в непубличной стороне" , - отреагировал он.

Пресс-секретарь оставил без ответа и вопрос о том, устроило бы Кремль, если бы Макрон сдал тест не российским, а французским врачам.

"Я не хотел бы дальше вдаваться в подробности, не могу дальше углубляться" , - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей".