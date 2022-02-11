В Украине начинается масштабная модернизация международных пунктов пропуска

Министерство инфраструктуры планирует начать масштабную модернизацию пограничной инфраструктуры. В частности, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" готовятся обновить международные автомобильные пункты пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Ужгород - Вишне-Немецкое" и "Чоп - Захонь", сообщает Українські Новини.

"Наш флагманский проект: модернизация и развитие МАПП "Ягодин - Дорогуск". Через него осуществляется 40% всех автомобильных грузоперевозок в Украине. Напомню, что модернизация пунктов пропуска, повышение их пропускной способности – часть обязательств Украины в рамках договоренностей с нашими западными соседями, в частности, Польшей", — поделился министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Соответствующие полномочия Кабинет Министров передал Министерству инфраструктуры 9 февраля. По словам Кубракова, команда министерства имеет управленческий опыт для того, чтобы наладить процессы модернизации автомобильных пунктов пропуска, создать комфортное пространство для пользователей и, наконец, решить критическую проблему с очередями на украинской границе.

Всего в Украине действуют 100 пунктов пропуска для автомобильного сообщения, включая международные, межгосударственные и местные. На сегодняшний день из 74 международных и межгосударственных КПП необорудованными остаются 33, еще 20 были построены в советское время и давно не отвечают современным требованиям.