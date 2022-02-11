Премьер Литвы прокомментировала слова Путина "терпи, моя красавица"

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента России Владимира Путина о выполнении Киевом Минских соглашений, сообщает Радио Свобода.

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такой язык по отношению к другой стране" , – сказала Шимоните.

7 февраля президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции заявил, что президенту Украины не нравится ни один пункт Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. "Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять" , – сказал он.

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