За неделю купили более 11 тысяч гектаров земли: где продают чаще

По состоянию на 11 февраля общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 240 027 га, что на 5% больше, чем 4 февраля, свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает Українські Новини.

С момента запуска рынка земли, с 1 июля, по состоянию на 11 февраля было заключено 94 265 земельных сделок.

Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 240 027 га.

По площади земельных участков, по которым заключены сделки, лидируют Харьковская (35 286,3 га), Кировоградская (22 038,7 га), Днепропетровская (21 135,5 га), Херсонская (19 369 га) и Полтавская (18 440,9 га) области.

Больше всего сделок было совершено в Харьковской (9 699), Полтавской (6 828), Сумской (6 746), Киевской (6 715) и Винницкой (6 655) областях.