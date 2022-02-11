Зеленский дал Киеву и ряду областей две недели на улучшение теробороны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ряд областей и город Киев за две недели улучшить свою организацию территориальной обороны, сообщает УНИАН.

Об этом глава государства сказал во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Харькове.

Говоря о подготовке областей в контексте территориальной обороны, Зеленский обратился к главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному: "Вы сказали, что сегодня наименее подготовлены, насколько я понимаю, Одесская, Донецкая, Ровно, Львовская область, Киевская область и город Киев" .

На это Залужный ответил: "У нас произошли определенные изменения, остается Киев, Мариуполь, Одесса, Ровно и Киевская область" .

"Худшее состояние... Поэтому я хотел бы обратиться к этим областям, к председателям областных государственных администраций, о которых сказал Валерий Федорович, и также к Киевской городской государственной администрации... Чтобы вы за две недели все сделали, без импровизации, а именно консультируйтесь, пожалуйста, с нашими военными в соответствии с законодательством о национальном сопротивлении, согласно той вертикали" , - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что "нет времени что-то искать, решать, заниматься, играть в политику".