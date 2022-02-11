В Украине появился самый маленький электромобиль от Citroen

В Украину для сертификации прибыл самый компактный электромобиль Citroen - микрокра Ami. В Европе модель уже продается серийно сразу в нескольких версиях, в том числе и в варианте компактного развозного фургончика, сообщает Autoconsulting.

Концепция Citroen Ami подразумевает, что им могут управлять люди в возрасте от 16 лет даже без водительских прав. Ради этого максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 45 км/ч. Но по украинским правилам дорожного движения для электрокара никакие льготы не действуют и для управления Citroen Ami нужны права категории "В".

Ситикар имеет двухместный салон и крошечный багажный отсек. На одном заряде батареи машина может проезжать до 80 км. По предварительным данным, цены на новинку французского бренда на украинском рынке будут начинаться с отметки в 7 тыс. евро.

Официальный импортер, компания “Stellantis Украина”, после прохождения электромобилем Citroen Ami сертификации, намерена показать машину потенциальным розничным покупателям, а также изучить спрос на ситикар у корпоративных клиентов.