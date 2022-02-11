Нардеп Устинова решила родить ребенка в США

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде, нардеп Александра Устинова призналась, что ждет ребенка и собирается рожать его в США, сообщает Деловая столица.

Об этом она написала в Facebook.

Ранее СМИ публиковали фотографии, на которых Устинова запечатлена с округлившимся животом. Нардеп заявила, что до последнего скрывала беременность из-за недоброжелательных коллег.

"Официально. Да, совсем скоро мы с моим мужем станем мамой и папой…Я уже почти 2 недели, как на больничном, поскольку скоро должна родить дочь. Довольно долго скрывала свою беременность, зная "доброжелательных" коллег, работала и ходила на работу, пока врачи не убедили пойти на вынужденный больничный" , — написала Устинова.

При этом она уточнила, что будет рожать в США, поскольку там работает ее муж, однако уверяет, что ребенок станет гражданкой Украины.

"Чтобы избежать всех будущих вопросов, дочь будет гражданкой Украины" , — написала Устинова.

Следует отметить, что каждый ребенок, рожденный в США, автоматически по месту рождения получает американское гражданство.

Впрочем, Устинова заявила, что у нее была возможность остаться в США, но она не захотела.

"В моей жизни были десятки возможностей с 15 лет, когда я поехала в США на учебу, остаться там. Но каждый раз я возвращалась домой, в Украину, даже когда это было довольно тяжело для семьи" , — написала она.

Нардеп уверяет, что после родов вернется к работе в Верховной Раде.