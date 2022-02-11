Экс-министр обороны: РФ попытается оккупировать Черное море

Нельзя перекрывать акватории Черного и Азовского морей, как это планирует сделать Россия, объявив их местом своих учений. Это противоречит и морским практикам, и практикам учений.﻿ Как заявил экс-министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, это приведет к проблемам с доставкой грузов в украинские порты, сообщает УНИАН.

"Но, к сожалению, в этом году будем видеть всю эту гибридную историю с российской попыткой, так сказать, оккупировать Черное море" , – говорит он.

По его словам, Россия впервые за все время перекрыла зоны, где обычно проходят морские пути для гражданских судов.

"Сейчас с 13 по 19 февраля будет большая проблема для гражданских судов вообще доходить до черноморских портов Украины. Это большая проблема, потому что это нарушит свободу судоходства, в частности, для гражданских судов. Никогда до сих пор такого не было. Ключевой вопрос - в том, что Россия будет смотреть на то, как отреагирует на это Украина и остальной мир. Потому что один из реальных рисковых сценариев для Украины – это то, что Россия, так сказать, начнет душить Украину с морской стороны. То есть, прижимать ее, скажем так, к берегу и перекрывать морские пути. Мы как аналитический центр писали об этом еще два года назад, это довольно известная история. Но сейчас похоже, что Россия решила попробовать это сделать и посмотреть, что будет" , - подчеркнул Загороднюк.

Ключевой вопрос, по мнению Загороднюка, – как отреагирует мир, потому что так нельзя делать. Это реально мешает нормальной жизни и деятельности суверенного государства.