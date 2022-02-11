США намеренно говорили о тревожных сценариях вторжения РФ – CNN

Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации России против Украины. Это входило в план сдерживания России.﻿ Об этом, ссылаясь на CNN, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Источник в Белом доме сообщил, что есть признаки того, что такая стратегия сработала. Президента России Владимира Путина застали врасплох.

В то же время, перехваченные данные разведчиков и Совета национальной безопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов.

Из-за этого в Кремле могут ставить вопрос, удастся ли им воплотить агрессивные планы и сохранить их в тайне.

Однако, такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ. Белый дом не предоставлял доказательства своих заявлений.

Информация поступала в форме заявлений представителей разведки, а чиновники фактически просили журналистов сообщить эти данные без должного подтверждения.