Япония призвала своих граждан немедленно покинуть Украину
Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения в Украине до максимального четвертого. Ведомство призывало японцев немедленно покинуть украинскую территорию. Об этом, со ссылкой на МИД Японии, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
В предупреждении ведомства отмечается, что в районе границы с Украиной нарастает напряженность из-за усиления российских войск и ситуация остается непредсказуемой.
Кроме того, сообщается, что на территории Беларуси начались совместные с Россией военные учения, а в Черное море недавно зашли боевые корабли ВМФ РФ.
"Хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация, вероятно, быстро ухудшится. По этой причине уровень опасности нахождения в Украине поднят до 4 уровня", – уточнили в японском МИД.
Министерство призвало граждан Японии, которые находятся в Украине, немедленно покинуть территорию страны. Для этого им рекомендовано воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы.
Кроме того, ведомство настоятельно просит японцев отказаться от поездок в Украину.