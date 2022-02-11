Пентагон завершил переброску в Польшу сил 82-й дивизии ВДВ

США завершили переброску 2000 военнослужащих в Европу, в том числе около 1700 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление Командования ВВС США в Европе, сообщает Украинская правда.

В заявлении отмечается, что эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии, а также для успокоения и защиты европейских союзников и партнеров.

"Развертывание сил США в Польше демонстрирует нашу неизменную приверженность НАТО в нынешний период неопределенности. Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и, при необходимости, защитить и обеспечить безопасность Североатлантического союза" , – заявил командир 82-й дивизии генерала Кристофер Донахью во время визита в Польшу.

Пентагон также передислоцировал базирующиеся в Европе подразделения дальше на восток и перебросил в Европу дополнительные подразделения, базирующиеся в США.

Соединенные Штаты также направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.