Главный коммунист России Зюганов загремел в больницу

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), депутат Госдумы Геннадий Зюганов госпитализирован, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко

Ющенко отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

Пресс-секретарь пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания".

По словам Ющенко, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.