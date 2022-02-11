Зеленский призвал Терехова не стесняться говорить по-русски

Президент Владимир Зеленский призвал мэра Харькова Игоря Терехова не стесняться говорить на русском языке, сообщает Depo.ua.

Об этом он сказал на заседании конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Вы, господин Терехов, не стесняйтесь. Застеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого, мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраинские, и это правильно. Потому в четырнадцатом году никто не сдал Харьков оккупантам. Уверен, что харьковчане всегда достойно будут защищать свой город, свои принципы" , — сказал Зеленский, перейдя на русский язык.

Затем, перейдя снова на украинский, президент добавил: " Мы все вместе будем защищать принципы нашей страны" .

Напомним, в январе Зеленский заявлял, что Харьков может быть оккупирован под предлогом "защиты" русскоговорящего населения.