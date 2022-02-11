Орбан хочет, чтобы Трамп поддержал его избирательную кампанию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется, что экс-президент США Дональд Трамп посетит Будапешт в ближайшие недели, чтобы поддержать его кампанию по переизбранию, сообщает Новое время.

"Люди в Фидес (партии Орбана — ред) очень хотели бы, чтобы Трамп посетил Будапешт в марте" , — сказал источник, добавив, что Трамп еще не ответил на приглашение.

Если это произойдет, то визит станет первой известной поездкой Трампа за пределы США после того, как он проиграл выборы в 2020 году.

Выборы в Венгрии запланированы на 3 апреля. На них его партия Фидес столкнется с объединенной оппозиционной коалицией. Эти выборы рассматриваются как самый серьезный вызов правлению Орбана с тех пор, как он стал премьер-министром 12 лет назад.