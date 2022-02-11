Роллтон вложит $100 млн в расширение завода под Киевом
Производитель лапши быстрого приготовления Роллтон планирует вложить $100 млн в расширение своего завода в Белой Церкви, сообщает Новое время.
Производитель продуктов быстрого приготовления ООО Маревен Фуд Европа 15 февраля презентует проект инвестиций объемом $100 млн в расширение своего завода в Белой Церкви.
Об этом заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.
Строительные работы на объекте компания планирует начать в марте этого года.
"На следующей неделе будет презентация еще одного проекта на $100 млн компании Маревен Фудз, строительство которого начнется в марте 2022 года. Это означает, что инвестор долгосрочно планирует и не паникует, когда видит информацию, связанную с ситуацией на границе", — отметил Цивкач.
Он подчеркнул, что в UkraineInvest не видят оттока инвесторов среди своих клиентов. Цивкач напомнил, что за время работы в Украине компания уже инвестировала $60 млн в производство пищевых продуктов.
Маревен Фуд Европа — производитель продуктов быстрого приготовления и кулинарной продукции, украинский филиал международной группы компаний Mareven Food Holdings. Компания производит вермишель, лапшу, супы, картофельное пюре быстрого приготовления, приправы универсальные, макаронные изделия, яичную лапшу и пр. под ТМ Роллтон.