ВБ может выделить $250 млн на модернизацию "Укрзализныци"

Всемирный банк (ВБ) может предоставить Министерству инфраструктуры Украины финансирование в размере $250 млн на модернизацию железной дороги, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте банка, целью данного проекта является повышение эффективности и финансовой устойчивости АО "Укрзализныця".

Финансирование проекта может начаться в фискальном 2022 году, который у ВБ завершается 30 июня.

Кроме того, согласно сообщению на сайте банка, он также может предоставить Украине финансирование в размере $400 млн на проект по безопасным дорогам.

Целью данного проекта, как отмечается в сообщении, является поддержка внедрения в Украине концепции Vision Zero (международная программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях).

Финансирование проекта может начаться в фискальном 2023 году, который у ВБ стартует с 1 июля 2022 года.