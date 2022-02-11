WebMoney прекратила операции с кошельками в российских рублях

Система денежных переводов WebMoney больше не проводит операции с рублевым WMP и WMR-кошелькам. Операции с рублевыми кошельками стали недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка этой системы АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ), сообщает УНИАН.

ЦБ счел, что кредитная организация была задействована в теневом бизнесе. Об этом говорится в сообщении на сайте WebMoney.

По мнению ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, а также законы о противодействии отмыванию преступных доходов.

WebMoney обещает вернуть владельцам кошельков хранящиеся на них деньги, но пока не уточняет когда и как она это сделает.

WebMoney:

WebMoney или WebMoney Transfer – электронная система мгновенных интернет-расчетов, среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Изначально основанная в России, на сегодняшний день имеет международное распространение.

26 мая 2018 года НБУ окончательно запретил WebMoney в Украине и отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA".