На спасение спутника "Сич-2-30" остался месяц

Украина имеет еще месяц на решение проблемы, возникшей после запуска спутника "Сич-2-30", сообщает УНИАН.

Об этом написалл председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что после отделения космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры. Однако связь была установлена только на третьем сеансе, а не во время первых двух.

В результате ориентация аппарата осталась такой, что на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Батареи не могут заряжаться достаточно в таких условиях.

"Спутник перезагрузился и начал работать в режиме энергосбережения. Мы ожидаем, что в течение 1-1,5 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что даст возможность сделать ориентацию штатной. Летные испытания спутника уже возобновлены. Стандартный срок испытаний - 2 месяца, то есть до 13 марта. Мы имеем еще месяц на решение проблемы" , - написал он.

Также Тафтай отметил, что непосредственная разработка спутников не является его задачей, он отвечает за стратегию и государственную космическую программу.