Глава Минцифры допустил свадьбы онлайн через "Дію"
Министерство цифровой трансформации допускает, что в будущем украинцы смогут жениться онлайн, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Думаю, с помощью опросов можно узнать мнения людей, чтобы убрать процедуру похода в ЗАГС. С одной стороны, это символическое событие, которое сложилось исторически, а с другой – возможно, это уже и правда не нужно. Это хороший вопрос для опросов", — сказал чиновник.
По его словам, свадьбы онлайн — сложный вопрос.
"С одной стороны, во время пандемии люди уже женились в онлайне. С другой – это глубокий и культурный вопрос. Есть институт семьи, институт брака. Здесь нужно глубже разбираться, насколько возможно обесценивание этого этапа. Это вопрос для специалистов в другой сфере", — подчеркнул он.