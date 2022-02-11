Глава Минцифры допустил свадьбы онлайн через "Дію"

Глава Минцифры допустил свадьбы онлайн через "Дію"

Министерство цифровой трансформации допускает, что в будущем украинцы смогут жениться онлайн, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Думаю, с помощью опросов можно узнать мнения людей, чтобы убрать процедуру похода в ЗАГС. С одной стороны, это символическое событие, которое сложилось исторически, а с другой – возможно, это уже и правда не нужно. Это хороший вопрос для опросов", — сказал чиновник.

По его словам, свадьбы онлайн — сложный вопрос.

"С одной стороны, во время пандемии люди уже женились в онлайне. С другой – это глубокий и культурный вопрос. Есть институт семьи, институт брака. Здесь нужно глубже разбираться, насколько возможно обесценивание этого этапа. Это вопрос для специалистов в другой сфере", — подчеркнул он.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics