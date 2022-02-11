В Госпогранслужбе опровергли, что белорусам отказывают во въезде в Украину
Госпогранслужба Украины опровергла информацию о том, что гражданам Беларуси якобы отказывают во въезде на территорию страны, сообщает Новое время.
Ранее белорусский пограничный комитет сообщил, что в Сети появляется информация об «усилении мер контроля на украинской границе в отношении граждан Беларуси». Там заявили, что белорусам якобы отказывают во въезде без объяснения причин и проводят «допоперации с документами».
Белорусские пограничники сообщили, что не получали от украинских коллег информацию об изменениях правил и порядка въезда в Украину.
"Пограничники действуют исключительно в рамках законодательства во время оформления граждан на государственной границе. Четко определены нормы, которые регламентируют пересечение государственной границы Украины, в том числе иностранцами, в частности и гражданами Беларуси. Каких-то отдельных исключений нет", — подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко.