В Госпогранслужбе опровергли, что белорусам отказывают во въезде в Украину

Госпогранслужба Украины опровергла информацию о том, что гражданам Беларуси якобы отказывают во въезде на территорию страны, сообщает Новое время.

Ранее белорусский пограничный комитет сообщил, что в Сети появляется информация об «усилении мер контроля на украинской границе в отношении граждан Беларуси». Там заявили, что белорусам якобы отказывают во въезде без объяснения причин и проводят «допоперации с документами».

Белорусские пограничники сообщили, что не получали от украинских коллег информацию об изменениях правил и порядка въезда в Украину.