У России есть сценарий свержения власти в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в России, кроме полномасштабного вторжения в Украину, рассматривают сценарии дестабилизации страны изнутри, свержения украинской власти и кибератак, сообщает Украинская правда.

"Сохраняется риск полномасштабного вторжения, но также есть и риск других агрессивных действий любого типа, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России. В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается.

Мы видели угрожающую риторику с российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине. У нас есть примеры использования Россией силы против Украины в прошлом", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции а с румынским президентом Иоганнисом Клаусом.

Генсек НАТО добавил, что Россия продолжает сосредоточивать значительное количество военных подразделений вдоль украинских границ. Последние маневры российской армии, по его словам, не свидетельствуют в пользу намерений снижения уровня напряжения в регионе.

По его мнению, риск полномасштабной войны в Европе сейчас очень велик.

Тем не менее, Столтенберг отметил, что у Альянса нет определенных и четких данных о возможной дате российского нападения.