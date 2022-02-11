Мендель призналась, что ей предлагали сняться для Playboy

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что глава государства хотел попасть на обложку журнала Men’s Health, а ей самой якобы предлагали место на обложке Playboy, сообщает Деловая столица.

Об этом она написала в своей статье для издания Kyiv Post.

"В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины летом 2021 года — довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку" , — призналась Мендель.

Она отметила, что реализацией этого желания Зеленского она так и не занялась, а ей самой не хватило смелости сняться для обложки Playboy.