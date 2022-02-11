СНБО ввел санкции против телеканала Наш

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ" сроком на 5 лет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Введены санкции против компании "Наша Прага" (Макси-ТВ – ИФ), против компании "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "Наш – ИФ) и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, собственником всех этих компаний, которая находится на Кипре в г.Лимасол… Компания, которая находится на Кипре точно так же попала под наши ограничительные санкции сроком на 5 лет", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове.