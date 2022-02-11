Нацкомиссия по стандартам государственного языка заявила о рейдерском захвате

Национальная комиссия по стандартам украинского языка заявила о рейдерском захвате в лице части членов комиссии, сообщает InfoResist.

На странице Нацкомисси в Facebook говорится, что пять членов комиссии — Владимир Мозгунов, Наталья Мазур, Данута Мазурик, Александр Мирончук и Юлия Чернобров потребовали созвать внеочередное заседание. Председатель Орыся Демская предложила провести его после надлежащей подготовки, однако ее заместитель Мозгунов провел заседание самостоятельно. В рамках заседания его назначили главой комиссии, а Демскую отстранили.

В заявлении сказано, что члены комиссии отдавали заведомо неправомерные приказы по совершению регистрационных действий, изготовлению решений комиссии и другим поручениям работникам аппарата комиссии.

Кроме того, 11 февраля было сорвано заседание, в результате чего 3 015 человек не получили свои сертификаты. Учитывая вышеуказанное, комиссия обратились в Кабинет министров с просьбой провести служебное расследование, а также подала заявление в Генеральную прокуратуру, Госбюро расследований и Нацполицию.