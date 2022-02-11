В Харькове состоялось выездное заседание СНБО: итоги (Обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны Украины на выездном заседании в Харькове в пятницу, 11 февраля, рассмотрел ряд вопросов, по итогам заседания секретарь СНБО Данилов провел брифинг, сообщает Интерфакс-Украина.

Первый вопрос - об общей ситуации и обеспечении национальной безопасности Украины от внутренних и внешних угроз.

"Вопрос рассматривался в режиме "секретно". Докладывали представители нашей разведки, представители наших военных. Отдельно докладывал глава Государственной пограничной службы Сергей Васильевич Дейнеко. … В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад и рассматривался вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Харькове.

Количество членов территориальной обороны (ТрО) в Украине должно составлять два миллиона человек.

"Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженных сил поставил задание – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые готовы будут защищать нашу страну в случае необходимости", - сказал Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ" сроком на 5 лет.

"Введены санкции против компании "Наша Прага" (Макси-ТВ – ИФ), против компании "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "Наш – ИФ) и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, собственником всех этих компаний, которая находится на Кипре в г.Лимасол… Компания, которая находится на Кипре точно так же попала под наши ограничительные санкции сроком на 5 лет", - рассказал Данилов на пресс-конференции.

Кроме того, на срок 5 лет введены санкции против российского общества с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", ретранслирующего находящиеся под санкциями телеканалы.

"Что касается санкций, ООО "Витрина ТВ", зарегистрированное в г.Москва… Это компания, которая поставляет услуги для продвижения компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны – она предоставляет услуги по ретрансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны. Санкции выданы на срок 5 лет", - рассказал Данилов.

На сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию указано, что ООО "Наша Прага" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Макси-ТВ" в формате "Культурно-развлекательный. Фильмопоказ". ООО "Наш 365" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Наш" в формате "информационно-аналитический".

Как сообщалось, Нацсовет в ноябре 2021 года по результатам внеплановых проверок ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365". Также было решено обязать ООО "Наша Прага" выплатить 25% суммы лицензионного сбора в качестве штрафа.

"Национальный совет рассмотрел результаты внеплановых проверок… которыми проанализировал эфир компаний за 28–31 июля и 1–2 августа. В эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу "Важное" с участием Елены Бондаренко, допустившей высказывания вражды к той части населения страны, говорящей на украинском языке… Передача… транслировалась на обоих телеканалах в прямом эфире 28 июля, а дальше в последующие дни – еще семь раз в повторе без какой-либо редакционной модерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производителем телепередачи "Важное", как показал копирайт в конце телепередачи на "Макси-ТВ", является ООО "Наш 365" по заказу ООО "Наша Прага".

В Нацсовете подчеркнули, что формат передачи (интервью) не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать нормы законодательства о прекращении правонарушения в эфире. Кроме того, уставами лицензиатов предусмотрено требование к работникам телерадиокомпаний по объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации, однако ведущие не пытались сбалансировать односторонность высказанной Бондаренко во время интервью позиции, а во время повторной трансляции передачи в записи работники телерадиоорганизаций также не приняли меры, чтобы пресечь правонарушения.

В высказываниях Бондаренко были использованы технологии разжигания вражды, непропорциональное обвинение, негативная стереотипизация и создание негативного образа Украины и украинцев в глазах мирового сообщества, а также запугивание фейковыми угрозами. Также имели место демонстрация пренебрежения государственным языком Украины и как следствие украинской государственностью, унижение национальной чести и достоинства, поскольку произошло отождествление овладения и использование украинского языка с антисоциальным поведением и преступлением, говорится в сообщении.

Владельцем телеканала "Наш" является бывший народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.