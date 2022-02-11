Данилов про эмбарго от Лукашенко: есть другие пути поставок

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. Однако на сегодняшний день прекращений поставок со стороны Беларуси не зафиксировано, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"У нас есть план действий на любую ситуацию... Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где мы будем брать топливо. Если страна агрессор будет перекрывать море, то у нас есть Европа, будем снабжать железнодорожным путем, получать необходимые объемы из Европы" , - заявил Данилов.