У Кличко посчитали общее количество автомобилей в Киеве

Максимальное суточное количество активных автомобилей в Киеве на январь 2022 года составляет 1,13 миллиона единиц, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления Константин Усов.

По данным КГГА, в 2021 году по сравнению с 2020 годом прирост среднесуточного количества авто составил 21%.

"Если все эти автомобили разместить бампер к бамперу на одной площадке, их площадь будет равна площади массива Оболонь" , – заявил Усов.

По данным заместителя киевского городского главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петра Оленича, среднесуточное количество уникальных транспортных средств в Киеве составляет 820 тыс. единиц. Эта цифра включает "низкий" трафик в выходные и праздничные дни.

Впервые количество активных автомобилей в дорожной сети Киева удалось сосчитать в 2015 году. Тогда их было чуть больше 600 тыс. Считали их другим способом – с помощью транспортной модели города.

Дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тысяч машин.

В главном сервисном центре Министерства внутренних дел сообщили ЭП, что количество зарегистрированных транспортных средств в Киеве за последние семь лет выросло вдвое.

Если в январе 2015 года в столице было зарегистрировано 695 тыс. машин, то в январе 2022 года – 1,38 млн. За 2021 год в Киеве стало на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году.

Киевскими дорогами пользуются 60% киевлян и 30% жителей городов-спутников. Еще 10% приходится на транзитный транспорт.