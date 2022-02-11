Байден провел совещание с мировыми лидерами по Украине

Президент США Джо Байден 11 февраля провел встречу с мировыми лидерами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Основной темой переговоров стало возможное полномасштабное вторжение России в Украину, сообщает Деловая столица.

"Принял участие во встрече лидеров, организованной Джо Байденом, для устранения высокого риска будущей агрессии со стороны России против Украины" , — написал генсек НАТО в Twitter.

Он добавил, что все мировые лидеры придерживаются одной позиции и готовы к любому сценарию развития события. Столтенберг добавил, что НАТО остается открытым для диалога, обеспечивая при этом защиту всех союзников.

Took part in leaders' meeting hosted by @POTUS to address high risk of future aggression from #Russia against #Ukraine. We stand united & prepared for any scenario. #NATO remains open for dialogue, while making sure we protect all Allies. pic.twitter.com/R9DfdaM2qj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 11, 2022

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи заявил, что нельзя уступать России. Однако, по его словам, с Москвой нужно разговаривать и искать пути решения сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что компромисс не должен достигаться ограничением суверенитета и ослабления НАТО.