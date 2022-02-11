В Одессе обокрали квартиру судьи Верховного суда Украины Татьяны Анцуповой, сообщает УНИАН.

По предварительной информации, Анцупова не посещала квартиру месяц, а когда вернулась, обнаружила, что там открыта форточка и вещи не на своих местах.

"Кража из квартиры (жилого дома). Гражданка Анцупова Татьяна Александровна. Отдел полиции №5 (г. Одесса) Одесского райуправления полиции №1 ГУНП в Одесской области. Отсутствовала месяц. 1 этаж. Следов взлома нет. Открыта форточка. Обстановка вещей нарушена. Пока неизвестно, что исчезло. Ожидает полицию. Заявительница работает судьей в Верховном суде Украины. Будет ждать возле парадной" , - говорится в опубликованном документе полиции.

Официальных подробностей об инциденте пока что не поступало.