Мураев Зеленскому: "Это была твоя последняя ошибка"

Владелец попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны телеканала «НАШ» Евгений Мураев начал угрожать президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, сообщает InfoResist.

Во время выступления на митинге своих сторонников Мураев заявил, что он «не хотел делать многих вещей», однако теперь понял, что должен.

«Владимир Александрович, это была твоя последняя ошибка и мы точно станем твоим приговором», — сказал он, обращаясь к главе государства.

При этом Мураев уточнил, что сделает все для того, чтобы стать «приговором» Зеленского.