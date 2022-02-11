В Белом доме подтвердили, что Байден позвонит Путину

Президент США Джо Байден позвонит президенту РФ Владимиру Путину на фоне возможного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

"Я ожидаю, что он поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам об этом прямо сейчас" , — заявил советник по нацбезопасности Джек Салливан,.

Последний разговор Байдена с Путиным произошел в конце декабря. После этого СМИ сообщали, что количество войск на границе Украины увеличилось.

По данным The Guardian, Байден в телефонном разговоре с руководством Европейского Союза и НАТО сообщил, что Путин решил совершить вторжение в Украину.

СNN cообщил, что США и их союзники получили новые разведывательные данные, согласно которым Россия может начать атаку на Украину еще до окончания Олимпиады в Пекине.

Ранее 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину немедленно.