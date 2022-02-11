В Белом доме подтвердили, что Байден позвонит Путину
Президент США Джо Байден позвонит президенту РФ Владимиру Путину на фоне возможного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.
"Я ожидаю, что он поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам об этом прямо сейчас", — заявил советник по нацбезопасности Джек Салливан,.
Последний разговор Байдена с Путиным произошел в конце декабря. После этого СМИ сообщали, что количество войск на границе Украины увеличилось.
По данным The Guardian, Байден в телефонном разговоре с руководством Европейского Союза и НАТО сообщил, что Путин решил совершить вторжение в Украину.
СNN cообщил, что США и их союзники получили новые разведывательные данные, согласно которым Россия может начать атаку на Украину еще до окончания Олимпиады в Пекине.
Ранее 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину немедленно.
"Американцы должны сейчас уехать. Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро пойти сумасшедшим путем", — сказал он.