НБУ предложил внести изменения в процесс ведения кассовых операций

Нацбанк сегодня вынес на общественное обсуждение изменения порядка ведения кассовых операций в национальной валюте. Проект коснется ряда норм, сообщает UBR.

В пятницу, 11 января, стартовали общественные обсуждения проекта постановления Нацбанка об изменениях в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Проект изменений обновляет отдельные нормы, которые регулируют предоставление платежных услуг небанковскими поставщиками:

субъектам хозяйствования и физическим лицам услуг по переводу средств;

услуг по зачислению и снятию наличных денежных средств на платежные счета/с платежных счетов пользователей.