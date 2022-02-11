НБУ предложил внести изменения в процесс ведения кассовых операций
Нацбанк сегодня вынес на общественное обсуждение изменения порядка ведения кассовых операций в национальной валюте. Проект коснется ряда норм, сообщает UBR.
В пятницу, 11 января, стартовали общественные обсуждения проекта постановления Нацбанка об изменениях в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.
Проект изменений обновляет отдельные нормы, которые регулируют предоставление платежных услуг небанковскими поставщиками:
- субъектам хозяйствования и физическим лицам услуг по переводу средств;
- услуг по зачислению и снятию наличных денежных средств на платежные счета/с платежных счетов пользователей.
"Принятие проекта изменений будет способствовать расширению прав хозяйствующих субъектов, в частности небанковских поставщиков платежных услуг, созданию благоприятных предпосылок для их функционирования, а также развитию конкуренции на рынке финансовых услуг", – рассказали в НБУ.