ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение об избрании меры пресечения депутату Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну, разоблаченному на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"ВАКС вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн 886 тыс. грн", - сообщили в пятницу вечером в суде.

9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили на получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета.

Как сообщили в САП, депутат Киевсовета в сговоре со своим помощником, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний этих точек. Следствием установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн. грн в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств - 1,26 млн грн.

При этом ни в НАБУ, ни в САП не назвали фамилию разоблаченного депутата, а также не сообщили о каких-либо задержаниях в связи с этим делом.

В то же время в СМИ сообщили, что речь идет о депутате Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславе Трубицыне, занимающем в Киевсовете должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, который якобы действовал в сговоре с пятью пособниками.

10 февраля детективы НАБУ и прокурор САП вручили сообщение о подозрении депутату Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну в связи с получении им 1,39 млн грн неправомерной выгоды.