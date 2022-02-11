Бывший "слуга" Шевченко вызвался стать переговорщиком с Путиным

Народный депутат Украины Евгений Шевченко, известный симпатией к Владимиру Путину и Александру Лукашенко, заявил, что готов выступить переговорщиком от Украины с российским президентом. Он обратился к украинской власти с просьбой дать ему такие полномочия, сообщает Обозреватель.

Скандальной высказывание нардепа прозвучало в эфире программы "Свобода слова Савка Шустера" в пятницу, 11 февраля. Шевченко сказал, что готов сначала поехать к Лукашенко, а потом вместе с ним отправиться на переговоры к Путину.

Он заявил, что нелегитимный президент Беларуси якобы никого из украинских политиков, кроме него, слушать не будет.

Евгений Шевченко. Источник: Скриншот

"Владимир Зеленский, Андрей Ермак, люди, которые ведут ключевую роль в отношениях с Россией, дайте Шевченко, народному депутату, полномочия. Я готов ехать к Лукашенко. Никого больше, кроме меня, из политиков он слушать не будет. А потом мы поедем к Путину и попробуем решить вопрос без них" , – сказал он.

Гости студии отреагировали на такое высказывание украинского политика. Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман попросил Шевченко ехать в Минск и не возвращаться.

Политик отметил, что после событий 2020 года, выборов президента и массовых митингов, независимой Беларуси больше нет. Он также напомнил, что Беларусь и Россия подписали общую военную доктрину, определяющую, что у Беларуси больше нет Вооруженных сил. Все управление ВС страны, как сказал политик, будет осуществляться генеральным штабом РФ.

"Поэтому езжайте и не возвращайтесь" , – сказал Гройсман.