Шустер о закрытии канала "Наш": Это не по-взрослому
Телеведущий раскритиковал подход властей к работе журналистов, сообщает Сегодня.
Власти Украины в вопросе санкций против телеканала "Наш" поступили "не по-взрослому", поскольку даже не попытались объяснить обществу причины такого решения.
Об этом заявил журналист Савик Шустер в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Журналист отметил, что представители партии "Слуга народа" объявили "мягкие санкции" его программе, игнорируя эфиры.
"А вот с телеканалом "Наш", сегодня мы об этом узнали, не так мягко. По всей вероятности, он будет закрыт. Я сейчас не буду и не могу обсуждать причины закрытия, потому что они не были нам рассказаны. Когда закрываешь канал, с моей точки зрения, это должно быть объяснено обществу, народу", – подчеркнул Шустер.
По его словам, направленность канала не имеет значения – "пророссийский, антироссийский, это уже совсем другая история".
"Просто обществу надо объяснить свои решения, а не только сказать – "на основании доклада СБУ мы ввели санкции проотив владельцев телеканала "Наш", между прочим, их главная компания на Кипре, на офшоре". Очень не по-взрослому это сделано. Мне лично такой подход к работе журналистов очень не нравится и настораживает", – заявил телеведущий.