Шустер о закрытии канала "Наш": Это не по-взрослому

Телеведущий раскритиковал подход властей к работе журналистов, сообщает Сегодня.

Власти Украины в вопросе санкций против телеканала "Наш" поступили "не по-взрослому", поскольку даже не попытались объяснить обществу причины такого решения.

Об этом заявил журналист Савик Шустер в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Журналист отметил, что представители партии "Слуга народа" объявили "мягкие санкции" его программе, игнорируя эфиры.

"А вот с телеканалом "Наш", сегодня мы об этом узнали, не так мягко. По всей вероятности, он будет закрыт. Я сейчас не буду и не могу обсуждать причины закрытия, потому что они не были нам рассказаны. Когда закрываешь канал, с моей точки зрения, это должно быть объяснено обществу, народу" , – подчеркнул Шустер.

По его словам, направленность канала не имеет значения – "пророссийский, антироссийский, это уже совсем другая история".