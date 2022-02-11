МИД РФ отреагировал на информацию западных СМИ о вторжении в Украину

В Министерстве иностранных дел России заявили, что западные СМИ «раскручивают тезис» о подготовке нового вторжения в Украину, сообщает Новое время.

В пресс-службе ведомства заявили, что СМИ «распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы». В МИД РФ утверждают, что цель «медийной кампании» — убедить мировое сообщество, что Россия готовит новое вторжение.

Ведомство также обвинило западные СМИ в том, что они «участвуют в полномасштабной информационной войне» и «обслуживают политический заказ своих правительств».

По данным газеты The Guardian, во время разговора с мировыми лидерами 11 февраля президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин решил совершить новое вторжение в Украину. В официальных сообщениях об этом не говорилось.

Телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщает, что Россия может пойти на новую агрессию до конца Олимпийских игр в Пекине.

CNN ранее писал, что Совет нацбезопасности США и американская разведка специально передавали Белому дому тревожные сценарии вторжения России в Украину, чтобы сорвать планы и сдержать действия Кремля.