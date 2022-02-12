ЕС разрешил дипломатам покинуть Украину - Politico

Евросоюз разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства на Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну, сообщает ТАСС.

"На данный момент второстепенный персонал получил возможность покинуть страну (Украину). Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках" , - цитирует слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано газета Politico.

Он добавил, что внешнеполитическая служба находится в тесном сотрудничестве со странами - членами Евросоюза.

Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас во внутреннем письме к сотрудникам заявил, что призывает всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть страну как можно скорее, пишет Politico со ссылкой на источник.