Боррель подтвердил готовность "тяжелых санкций" ЕС против РФ

Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По его словам, готовность пакета санкций против России подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

"Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям" , - отметил Кулеба.

Также известно, что Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок перед визитом в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца.