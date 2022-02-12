США отказываются вводить превентивные санкции против РФ

США готовы ввести "жесткие экономические санкции против России" только в случае ее вторжения в Украину, однако о превентивных мерах речи пока не идет.﻿ Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает УНИАН.

Как передает CNBC Салливан отметил, что в случае вторжения России США и их союзники "готовы решительно отреагировать" посредством целого ряда действий, таких как введение "жестких экономических санкций" и изменение военного положения НАТО.

"Если Россия продолжит действовать, ее долгосрочная мощь и влияние будут уменьшены, а не усилены вторжением" , — сказал Салливан.

"Россия столкнется с более решительным трансатлантическим сообществом. Ей придется пойти на дополнительные уступки Китаю. Она столкнется с массовым давлением на свою экономику и экспортным контролем, что подорвет ее военно-промышленную базу, и столкнется с волной осуждения со всего мира" , — добавил он.

Также, по словам Салливана, президент США Байден считает, что санкции должны быть нацелены на сдерживание России и планирует ввести их только в том случае, если Россия начинает вторжение в Украину.