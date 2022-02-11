Цена на нефть Brent превысила $95 впервые с 2014 года

Мировые цены на нефть эталонных марок на торгах в пятницу, 11 февраля, выросли до максимума с 2014 года, сообщает Корреспондент.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 4,29% - до 95,33 доллара за баррель. В последний раз цена Brent превышала 95 долларов в октябре 2014 года.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднялась на 5,01% - до 94,38 доллара за баррель.

По состоянию на 23:59 11 февраля стоимость нефти Brent составляет 94,99, а WTI – 93, 88.