Белый дом призвал американцев покинуть Украину в течение двух суток

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан выступил в пятницу с официальным призывом к находящимся в Украине американским гражданам уехать оттуда в течение следующих двух суток из-за риска российского вторжения. Об этом он заявил во время регулярного брифинга в Белом доме, сообщает Укринформ.

«Мы продолжаем уменьшать объемы нашего посольства в Киеве, я сейчас хочу повторить то, что заявили и президент Байден, и госсекретарь Блинкен: мы призываем всех остающихся в Украине американских граждан уехать немедленно» , - подчеркнул представитель Белого дома.

В связи с этим он посоветовал гражданам США вернуться из Украины "в течение следующих 24-48 часов".

«Конечно, мы не можем предсказать будущее, мы не знаем точно, что произойдет, но риск сейчас высок, и угроза сейчас достаточно актуальна, и этого требует благоразумие» , - подчеркнул Салливан.

Он также отметил, что американцы, кто все же решит остаться в Украине, должны осознавать отсутствие гарантий покинуть страну в случае вторжения России, а также отсутствие перспектив для проведения военной операции США по эвакуации собственных граждан с территории Украины.

«Если произойдет нападение России на Украину, оно, скорее всего, начнется с авиационных бомбардировок и ракетных атак, которые, очевидно, могут убивать гражданских – независимо от их национальности» , - продолжил Салливан.

После этого, по его словам, может произойти массивное наступление войск без предупреждения. При таком развитии событий, отметил он, эвакуация из Украины будет усложнена из-за перебоев со связью и приостановкой рейсов коммерческих перевозчиков.

Представитель Белого дома снова подчеркнул, что не утверждает, что именно так и произойдет, а «риски достаточно высоки».